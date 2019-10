Le satellite égyptien de communications militaires TIBA-1 sera envoyé dans l’espace en novembre

(Agence Ecofin) - L’Egypte va compter un nouveau satellite de communications dans l’espace en novembre 2019. Il s’agit du TIBA-1, un satellite militaire développé par Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space (TAS).

Airbus Defence and Space a fourni la plateforme Eurostar E3000, son modèle de satellite générique le plus couramment utilisé pour les satellites de communications commerciaux et militaires, et a assemblé et testé le véhicule spatial. TAS quant à lui a conçu et construit la charge utile de communication, comprenant une double bande Ka pour des communications sécurisées et à large bande.

L’équipement télécoms d’une masse de lancement de 5 600 kg et d’une puissance électrique supérieure à 9 kW, conçu pour rester en service pendant plus de 15 ans, a déjà été envoyé vers le centre spatial guyanais de Kourou. Il sera placé en orbite terrestre grâce au lanceur Ariane 5 de l'Agence spatiale européenne.

Selon le site d’informations spécialisées spacewatch.global, TIBA-1 est le fruit d’un contrat de 600 millions de dollars signé en avril 2016 entre le président égyptien Abdel Fattah al Sissi et le président français François Hollande.

