Le satellite de communications égyptien TIBA-1 sera envoyé dans l’espace ce 22 novembre à 21h08

(Agence Ecofin) - Le satellite de communications égyptien, TIBA-1, sera envoyé dans l’espace ce 22 novembre 2019 sur une fusée Ariane 5, depuis le centre spatial de Kourou en Guyane.

Mohamed Elkoosy, directeur exécutif de l'Agence spatiale égyptienne, a confié à Reuters que l’équipement télécoms « fournira à l'Egypte un réseau de communication parallèle au réseau terrestre actuel et une infrastructure de télécommunication solide ». L’Egypte pourrait vendre des capacités télécoms issues de ce satellite à des pays voisins en Afrique et au Moyen-Orient.

Le satellite TIBA-1 a été développé par Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space (TAS). La première a fourni la plateforme Eurostar E3000, son modèle de satellite générique le plus couramment utilisé pour les satellites de communications commerciaux et militaires, et a assemblé et testé le véhicule spatial.

TAS, quant à elle, a conçu et construit la charge utile de communication, comprenant une double bande Ka pour des communications sécurisées et à large bande.

L’équipement télécoms d’une masse de lancement de 5 600 kg et d’une puissance électrique supérieure à 9 kW, conçu pour rester en service pendant plus de 15 ans. Amr Talaat, le ministre égyptien des Communications et des Technologies de l’information, a déclaré que le TIBA-1 représente un saut qualitatif important du pays dans le domaine des TIC.

