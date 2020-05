Afrique du Sud : la volaille américaine poursuit sa percée

(Agence Ecofin) - Plus de 4 ans après avoir obtenu le feu vert, les exportations américaines de volaille sont en plein boom sur le marché sud-africain. D’après le dernier rapport de l’USDA sur la filière, les importations de volaille depuis les USA ont atteint plus de 82 500 tonnes en 2019/2020, soit 12 % de plus qu’un an plus tôt. Il s’agit surtout selon l’organisation, de la troisième année consécutive de hausse des volumes et de dépassement du quota autorisé (68 580 tonnes en 2019/2020).

Si ces chiffres sont de nature à donner le sourire aux exportateurs américains, ils devraient cependant ajouter au désarroi des acteurs locaux. Depuis quelques années, ceux-ci plaident pour une limitation drastique des importations depuis les USA et le Brésil en raison de leur impact négatif sur la rentabilité de l’industrie.

Alors que le gouvernement a revu à la hausse les droits de douane affectant la volaille importée en mars dernier, certains observateurs s’interrogent encore sur sa réelle portée sur le pays de l’oncle Sam, qui est l’un des partenaires commerciaux les plus importants du pays notamment dans le cadre de l’AGOA.

Pour rappel, l’industrie de la volaille est de premier contributeur au PIB agricole sud-africain avec un apport moyen d’environ 40 milliards de rands par an.

