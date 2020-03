Afrique du Sud : l’Association des exportateurs et importateurs noirs dénonce la hausse des droits sur la volaille

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, l’augmentation récente des droits de douane sur la volaille importée est une fausse bonne solution pour aider l’industrie locale, selon l’Association des exportateurs et importateurs noirs émergents (Ebiesa).

Le 13 mars dernier, l’exécutif avait porté les tarifs à l’importation à 62 % et 42 % respectivement sur la volaille non désossée et désossée contre 37 % et 12 % précédemment. D’après l’Organisation, cette mesure en plus de toucher directement les consommateurs dans un contexte de récession, pourrait entraver les efforts de plusieurs importateurs noirs de volailles.

Au-delà de ces impacts, cette nouvelle hausse pourrait marquer à nouveau l’incapacité de l’industrie locale à développer son offre aux consommateurs ces dernières années, indique Unati Speirs, son président. En effet, rappelle le dirigeant, il s’agit de la 7e fois depuis 2011 que le gouvernement augmente les droits en faveur de l’industrie locale qui ne répond toujours qu’à 70 % des besoins du marché intérieur.

Pour rappel, l’industrie sud-africaine de la volaille produit environ 1,4 million de tonnes de viande par an.

