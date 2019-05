Côte d’Ivoire: le gouvernement table sur une croissance économique de 7,5% en 2019

(Agence Ecofin) - La Côte d’Ivoire devrait réaliser une croissance économique de 7,5% pour 2019 contre 7,4% pour 2018, a annoncé le ministre ivoirien de l’Economie et des Finances, Adama Koné (photo), le 17 mai.

Le ministre, qui s’exprimait lors d’une conférence sur le thème «Croissance économique et bien-être social», a précisé que cette prévision est conforme à celle des bailleurs de fonds internationaux tels que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI).

Il a également rappelé que la Côte d’Ivoire enregistre un taux de croissance annuel moyen de 8,6% depuis la fin de la crise politico-militaire en 2011, ce qui fait du pays la locomotive de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et l’une des économies les plus attractives du monde.

M. Koné a, d’autre part, fait remarquer que ces bonnes performances sont adossées à une inflation maîtrisée (0,4%) et un endettement largement en dessous de la norme communautaire de l’UEMOA, fixée à 70% du produit intérieur produit.

