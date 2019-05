Côte d'Ivoire : de nouveaux programmes de santé publique seront lancés grâce à une aide de 174 millions d'euros de l'IDA

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ivoirien mettra en œuvre de nouveaux programmes de santé publique en faveur de la population, grâce à un financement de 174 millions $ de l’Association Internationale de Développement (IDA). C’est ce qu’a annoncé, cette semaine, Sidi Tiémoko Touré, porte-parole du gouvernement ivoirien.

L’accord de prêt qui vient d’être ratifié par les autorités ivoiriennes permettra de financer le projet d’achat stratégique et d’harmonisation des financements et des compétences de santé. Celui-ci vise à améliorer l’utilisation et la qualité des services de santé et réduire la mortalité maternelle et infantile dans le pays ouest-africain.

Grâce à ces financements, le gouvernement ivoirien espère accélérer la réhabilitation de certains établissements et districts de santé et le renforcement des services de santé reproductive et de nutrition. Le programme vise également à concevoir et à mettre en œuvre la gouvernance et la gestion des systèmes d’information de santé.

« Il s’agit, concrètement, d’améliorer les capacités opérationnelles des districts de santé et de mettre en place un système intégré de collecte d’informations et de données sur la santé en vue de meilleures stratégies de gestion des connaissances et des enquêtes », a indiqué le ministre Sidi Touré dans le compte rendu du Conseil des ministres.

Rappelons, qu’en avril dernier, le pays annonçait qu’il investirait 2,8 milliards $ dans le secteur de la santé sur la période 2020-2040. Ces investissements devraient être axés sur: la santé communautaire ; la qualité de soins de santé primaire ; les ressources humaines ; les systèmes d’information sanitaire ; la chaine d’approvisionnement ; l’intégration du secteur privé et les réformes clés de financement de la santé.

Moutiou Adjibi Nourou