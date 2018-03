Afrique de l’Est : une solide croissance malgré un secteur industriel qui tarde à s’affirmer

(Ecofin Hebdo) - Dans ses perspectives économiques 2018 pour l’Afrique de l’Est, la Banque Africaine de Développement (BAD) met un point d’honneur à la difficulté que connaît un décollage pertinent du secteur industriel des pays membres de cette sous-région.

Alors que le produit intérieur brut de cette zone économique a progressé de 5,9% en 2017 dépassant la moyenne africaine qui n’a été que de 3,6%, la contribution de son tissu industriel à cette création des richesses est demeurée assez faible, ne représentant que 7,5% de la valeur globale de son produit intérieur brut (PIB).

Les belles perspectives de croissance pour 2018 et 2019, ne devraient pas s’inscrire en rupture avec l’ordre actuel des choses. La publication explique cette difficulté à s’imposer pour le secteur industriel d’Afrique de l’Est, par la dépendance de ce dernier à l’importation des intrants dont ses acteurs ont besoin. Une situation qui témoigne de l’absence d’industries locales de base bien développées.

Cette situation est amplifiée par les conditions et les politiques qui ne favorisent pas la production industrielle, malgré de nombreux programmes et politiques visant à promouvoir l’industrialisation.

La BAD reconnaît que ces actions demeurent tributaires des transports et de la logistique, de l’approvisionnement en énergie, des télécommunications, ainsi que du soutien politique et institutionnel, qui posent des limites considérables.

Le rapport de l’institution multilatérale africaine reconnait la capacité des pays de cette sous-région à entreprendre des réformes complexes et audacieuses pour accélérer l’industrialisation. Mais il faudra pour cela mettre à contribution les forces propres à chaque pays.

Les Perspectives économiques 2018 de l'Afrique de l'Est examinent la performance économique de cette sous-région en 2017 et présente les prévisions pour les deux prochaines années en mettant en évidence les principaux moteurs de croissance, ainsi que les opportunités et les défis.

Il couvre les principaux domaines macroéconomiques qui affectent les 13 pays de la sous-région et traite des problèmes structurels relatifs à la croissance future, la pauvreté et les inégalités. Il en présente également un panorama développé de l'activité manufacturière qui s’y déroule, en s'appuyant sur des études de cas réalisées dans sept des pays qui en font partie.

Abdel Razak MOULIOM