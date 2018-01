Investissements Directs Etrangers : l’Afrique dans une résilience difficile en 2017

(Ecofin Hebdo) - La Conférence des nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED) a donné des indications sur ce que seront les chiffres des investissements directs étrangers dans le monde en 2017, en attendant la publication du rapport complet.

Pour ce qui est de l’Afrique, la région affiche une certaine résilience, dans la mesure où, malgré un contexte marqué par la baisse des prix des matières premières et donc un repli des opportunités, la région a maintenu presque le même niveau de flux d’investissements que celui drainé en 2016.

D’un point de vue global, les IDE ciblant l’Afrique baissent de 1% pour se situer à un niveau estimé à 49 milliards $. Mais derrière ce chiffre global, se cache des données plus négatives. Les investissements annoncés dans de nouveaux projets ont plongé de 57% et les opérations de fusion acquisition d’un pays à l’autre chutent de 69%.

Le Nigéria et l’Angola sont les deux principales victimes de cette baisse avec des replis respectifs de 24% et 20%. L’Egypte qui attire souvent le plus d’IDE, affiche une tendance baissière de 14%.

Par contre la surprise est venue de certains pays comme la République du Congo où les IDE ont cru de 29%, mais aussi l’Ethiopie, qui enregistre une progression de 43%. On notera aussi le retour de l’Afrique du Sud qui a reçu 43% d’IDE supplémentaires, comparés à 2016.

Ce rapport n’est qu’un aperçu des chiffres globaux qui seront publiés d’ici Avril. Mais il permet déjà de voir, avec la CNUCED, un gros plan de ce qu’a fourni 2017, afin de permettre aux politique de s’ajuster le cas échéant.

Abdel Razak M.