Nouvelle baisse du nombre de pays sous-développés ayant atteint les objectifs de croissance économique indiqués pour les ODD

(Ecofin Hebdo) - Dans une publication de Février 2018 qui marque les efforts de suivi et de surveillance de la mise en œuvre de l’agenda des objectifs du développement durable (ODD) pour 2030, la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) ressort que le nombre de pays sous-développés ayant atteint la cible de croissance économique indiquée pour les ODD, a encore baissé.

Seul 5 pays sur 47 Etats sous-développés dans le monde ont réussi à atteindre ou à maintenir les 7% de croissance en produit intérieur brut (PIB) requis pour les ODD en 2017. Ils étaient pourtant au nombre de 14 en 2012 et encore plus en 2007 (17). Ajouté à cela, le document revient sur la chute de la part de ces pays dans les exportations à l’échelle mondiale.

Aussi, leurs contribution (0,9%) à la croissance du commerce mondial s’avère faible par rapport à l’objectif de 1,6% de contribution requise pour les ODD. De plus l’apport de leurs industries dans leurs PIB stagne depuis une décennie entre 25% et 26%, alors que selon les ODD elle devrait être d’au moins 50%.

Ce ralentissement de croissance a pour conséquence de réduire l’accès de ces pays moins avancés (PMA) à des financements liés au développement. Le document met en évidence le fait que la faible demande globale et la baisse des prix des matières premières ont fait diminuer les revenus d’exportation des PMA de -4,6%.

Ainsi, les flux d’entrée d’investissement direct étranger (IDE) les concernant se sont également repliés de -13% contre une baisse globale de seulement 2%, tandis que les flux d'aide sont restés bien inférieurs à ceux fixés par les ODD et n’ont pas dépassé une croissance de 0,5% en termes réels en 2016.

Pour remédier à cette situation, le document liste une série d’implications politiques. En occurrence, on peut lire que le soutien ciblé aux PMA devrait accompagner le rebond économique mondial modéré. Ensuite, on note que la transformation structurelle (industrialisation inclusive et durable) est critique pour le chemin qui mène au développement durable. Enfin, il est écrit que la transformation de l’accès à l’énergie est la clé pour débloquer les activités de grande production.

Rappelons que la majorité des PMA (33 sur 47) sont en Afrique, et que certains parmi eux comme l’Angola et la République démocratique du Congo qui n’arrive toujours pas à s’approprier les attributs requis pour atteindre les ODD, figurent parmi les pays les plus riches en ressources naturelles au monde.

Abdel Razak MOULIOM