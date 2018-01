Afrique subsaharienne : au-delà de l’embellie de croissance attendue, surveiller la dette, les prix des matières premières et les taux de change

(Ecofin Hebdo) - Dans son édition des « Perspectives économiques mondiales » paru en janvier 2018 qui a pour titre : le « Redressement généralisé, mais pour combien de temps ? », La Banque mondiale revient spécifiquement sur les éléments de menaces, qui pourraient peser sur l’embellie de croissance attendue en Afrique.

Le rapport cite les secteurs qui, entre 2016 et 2017, ont permis de soutenir, de stabiliser ou de réduire la croissance. On peut noter que les économies du continent qui ont su stabiliser leur croissance ont compté sur l’investissement dans les infrastructures et la production agricole, en occurrence les pays d’Afrique de l’Est et de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

On apprend aussi, que les indicateurs financiers de la région ont connu de légères améliorations en dehors de la dette des gouvernements. Le déficit dans les échanges entre les pays africains et le marché international, la hausse des prix et des dépenses gouvernementales plus importantes que leurs recettes, se sont stabilisés et dans certains cas, ont baissé.

La Banque mondiale pense que cette dynamique devrait se poursuivre en 2018. La croissance dans cette région devrait passer de 2,4% en 2017 à 3,2% en 2018. Au-delà des spécificités régionales elle devrait être soutenue par le renforcement graduel de la demande des marchés internes, elle-même portée par la réduction de l’inflation et l’hypothèse selon laquelle les prix des matières premières, et donc les revenus, augmenteront.

Toutefois, il est à préciser que cette prévision est justement tributaire du raffermissement des prix des produits de base et de la mise en œuvre de réformes. L’institution de Brettons Woods souligne qu’une baisse des prix des produits de base, une augmentation plus forte que prévu des taux d’intérêt mondiaux et des mesures insuffisantes pour améliorer la dynamique de la dette pourraient freiner la croissance économique.

