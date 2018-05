De nouvelles tendances pour faire du commerce, un engin de croissance à long-terme selon les experts de McKinsey

(Ecofin Hebdo) - Dans un rapport d’Avril 2018 intitulé « Navigating the new reality of global trade », les experts de McKinsey en partenariat avec le World Government Summit, indiquent que les gouvernement et entreprises du monde font face aujourd’hui au défi de la croissance dans les échanges commerciaux mondiaux.

Des indicateurs contenus dans le document révèlent que la valeur du commerce international qui avait atteint son pic de 21 800 milliards $ en 2014 est de nouveau descendu à 19 000 milliards $ à la fin de l’année 2016.

McKinsey estime que cette situation est le fait d’une part des changements en cours qui affectent les technologies et d’autre part, ceux qui touchent les politiques commerciales internationales. Des pistes de correction, tant du point de vue de la technologie que des politiques structurelles du commerce international, sont aussi présentées dans la publication.

L’Afrique n’est pas particulièrement citée dans le rapport, même si des exemples sont pris de temps en temps. Toutefois, pour une région qui ambitionne de construire un marché unique, les réflexions et analyses contenues dans ce document, peuvent servir d’arguments dans les arbitrages des parties engagées au processus.

Rappelons que McKinsey est un cabinet de conseil en management qui effectue des analyses qualitatives et quantitatives pour évaluer les décisions de gestion dans les secteurs public et privé.

Abdel Razak MOULIOM