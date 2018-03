L’Afrique connait le plus de crimes économiques dans un contexte d’opacité croissante

(Ecofin Hebdo) - Dans un rapport publié en mars 2018 sur les crimes économiques dans le monde, des données fournies par la firme internationale d’Audit PwC, suggèrent que l’Afrique est la région du monde qui connait le plus de crimes économiques. 62% des entreprises interrogées sur la question, ont reconnu avoir déjà été victime de cette situation contre seulement 57% dans le rapport 2016.

Cette indication, prise dans le contexte de cette étude, est de nature à inquiéter, car la menace des crimes économiques est sortie du simple cadre de l’infraction, est désormais une véritable menace pour les entreprises et nécessite une réponse beaucoup plus structurée qui peut être coûteuse.

Le rapport ne le dit pas directement, mais suggère que la bataille contre des potentiels crimes économiques, non encore connue du grand public, pourrait être difficile à mener pour des organisations où des régions qui souffrent d’un manque de ressources, comme c’est le cas pour l’Afrique.

PwC estime qu’il est plus qu’urgent que la question soit mise au centre des politiques publiques et soit abordée avec un grand sérieux. Elle pense que comprendre les principes et les logiques derrières les crimes économiques permettront d’anticiper sur les futurs problèmes.

Abdel Razak MOULIOM