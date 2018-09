Commerce international : le nombre de barrières tarifaires et non-tarifaires en constante augmentation

(Ecofin Hebdo) - Dans un contexte marqué par la résurgence de la guerre commerciale internationale entre les leaders mondiaux, le rapport sur le profil des barrières tarifaires et non-tarifaires, produit conjointement par l’Organisation Mondial du Commerce, le Centre International pour le Commerce et la Commission des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, devient un instrument fondamental d’éclairage sur la réalité de l’ouverture des marchés dans le monde.

Le document offre la possibilité d’apercevoir l’état des politiques tarifaires dans chacun des 164 pays membres de l’OMC et plusieurs autres pays jugés comme les moins avancés.

Il présente aussi un panorama des règles non-tarifaires qui sont mises en œuvre dans plusieurs pays.

La particularité de ce rapport 2018, est qu’il revient sur la situation particulière des pays présentés comme étant les moins avancés, et dont la participation au commerce international ne représente pas plus de 0,3%. Il est un outil particulier de travail pour mieux comprendre l’évolution des politiques commerciales sur le marché mondial.