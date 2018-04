L’importance du facteur social dans le bien-être des populations, selon les experts du SDSN et du GHC

(Ecofin Hebdo) - Dans l’édition 2018 du rapport sur le bonheur dans le monde, les experts du réseau solutions de développement durable (SDSN) des Nations Unies et du conseil global pour le bonheur (GHC) mettent en évidence l’importance du facteur social dans le bien-être des populations.

L’enquête à l’origine de cette analyse, évalue le bonheur par rapport au revenu, à l’espérance de vie, au soutien social, à la liberté, à la confiance et à la générosité qui priment dans chacun des pays examinés. 156 pays sont ainsi classés en fonction de leur niveau de bonheur, mais le document ressort également un classement de 117 pays par rapport au niveau de bien-être de leurs immigrants.

L’un des points marquant du rapport est qu’une comparaison entre le niveau global du bien-être et celui du bonheur des immigrants montre que ces derniers ne sont heureux que dans les pays heureux. Incontestablement, le bonheur des migrants dépend principalement de la qualité de leur vie, illustrant un schéma général de convergence de ces derniers vers les pays heureux.

Toutefois, la publication démontre que les pays avec les immigrants les plus heureux ne sont pas les pays les plus riches, mais plutôt les pays avec un ensemble plus équilibré de soutiens sociaux et institutionnels pour une vie meilleure. En effet le bien-être des immigrants, comme celui de tout le monde, dépend d'une série de caractéristiques du tissu social, qui vont bien au-delà des revenus supérieurs traditionnellement censés inspirer et récompenser la migration.

La publication relève que le bonheur peut changer et change selon la qualité de la société dans laquelle les gens vivent. Le Togo en Afrique, malgré son retard ainsi que celui de ses voisins, en est une parfaite illustration. Il est le pays du monde ou le bien-être a connu le plus de progrès entre 2008 et 2017. A contrario, le Venezuela a régressé en terme de bonheur compte tenu des difficultés qui y amplifient le malaise social.

Rappelons que le SDSN rassemble plusieurs parties prenantes pour la résolution de problèmes fondée sur des données probantes. Il promeut des initiatives de solutions qui démontrent le potentiel de l'innovation technique et commerciale pour soutenir le développement durable.

Le GHC quant à lui est un nouveau réseau mondial de spécialistes universitaires dans le domaine du bonheur et de praticiens clés dans des domaines allant de la psychologie, l'économie, l'urbanisme, la société civile, les affaires et le gouvernement. Il identifie les meilleures pratiques aux niveaux national et local pour encourager l'avancement des causes du bonheur et du bien-être.

Abdel Razak MOULIOM