Lesotho : les revenus de Gem Diamonds augmentent de 81% au premier semestre

(Agence Ecofin) - Gem Diamonds, compagnie cotée à Londres et active au Lesotho sur la mine Letšeng, a enregistré, au premier semestre 2018, un chiffre d’affaires de 167,7 millions $, en hausse de 81% par rapport aux 92,9 millions $ du premier semestre 2017.

C’est ce qu’elle rapporte dans son bilan financier publié cette semaine, où elle indique, entre autres résultats, un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 68,4 millions $ (contre 13 millions $ au premier semestre 2017).

Au premier semestre 2018, Gem Diamonds a produit, à sa mine Letšeng, un total de 61 596 carats de diamants (en hausse de 22% en glissement annuel), dont 10 pierres de plus de 100 carats. La compagnie a notamment récupéré une pierre de 910 carats, baptisée « Lesotho Legend » et considérée comme le cinquième plus gros diamant de qualité « gemme » jamais découvert. Elle l’a vendue à 40 millions $.

Gem Diamonds détient à 70% la mine de Letšeng.

Louis-Nino Kansoun

Lire aussi :

20/04/2018 - Lesotho : l’État veut renouveler le bail minier du projet Letšeng

13/03/2018 - Lesotho : Gem Diamonds vend son «exceptionnel» diamant de 910 ct à 40 millions $