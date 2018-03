Lesotho : Gem Diamonds vend son «exceptionnel» diamant de 910 ct à 40 millions $

(Agence Ecofin) - L’«exceptionnel» diamant de 910 carats, récupéré en janvier à la mine de Letšeng (Lesotho) a été vendu, lundi, lors d’un appel d’offres tenu à Anvers, à un montant de 40 millions $, rapporte la compagnie propriétaire, Gem Diamonds. La pierre de couleur blanche et de type IIa, considérée comme le cinquième plus gros diamant de qualité «gemme» jamais récupéré, avait été nommée «The Lesotho Legend».

« Nous sommes ravis du résultat de la vente de ce diamant emblématique, qui démontre la qualité exceptionnelle de The Lesotho Legend elle-même, et réaffirme la qualité unique de la production de diamants de Letšeng », commente le PDG de Gem Diamonds, Clifford Elphick.

Depuis le début de l’année, la compagnie cotée à Londres n’en finit pas avec les découvertes de diamants de haute qualité à la mine Letšeng. Elle a déjà récupéré, en 2018, six diamants de plus de 100 carats, le dernier en date étant une pierre de 152 carats de couleur blanche exceptionnelle et de type IIa.

Louis-Nino Kansoun

