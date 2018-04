Lesotho : l’Etat veut renouveler le bail minier du projet Letšeng

(Agence Ecofin) - Le gouvernement du Lesotho a annoncé son intention de renouveler le bail minier du projet de diamants Letšeng pour prolonger sa durée de validité jusqu’à 2034. C’est ce qu’a déclaré jeudi, la compagnie détentrice du projet, Gem Diamonds, qui précise que le permis pourrait de nouveau être prolongé si nécessaire, si elle décide de réaliser une exploitation de la mine.

«Je voudrais remercier le gouvernement du Lesotho pour son soutien continu, qui permettra à Gem de continuer à extraire certains des plus gros et précieux diamants au monde à partir de cette ressource remarquable.», a commenté le PDG, Clifford Elphick (photo).

Les termes complets du renouvellement font l'objet d'un processus de négociation statutaire avec le Conseil minier du Lesotho et, lorsque cela sera convenu, seront inclus dans un nouveau contrat de bail minier.

La mine Letšeng est l’un des projets africains dont on parle le plus dans l’industrie diamantifère, avec celles de Karowe (Lucara Diamonds, Botswana) et Lulo (Lucapa Diamond, Angola). Elle est connue pour sa capacité à produire des diamants blancs de qualité exceptionnelle et comme étant la mine au plus grand prix moyen par carat au monde.

Louis-Nino Kansoun

