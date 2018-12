le-distributeur-automobile-motus-holdings-s-introduit-sur-le-johannesburg-stock-exchange

(Agence Ecofin) - Le distributeur automobile sud-africain Motus Holdings (MTH) vient de rejoindre le Johannesburg Stock Exchange (JSE), devenant ainsi le quatrième acteur du secteur de la distribution automobile à rejoindre le marché boursier local.

« C’est une étape importante dans l’histoire de notre entreprise. La cotation nous permet d’opérer de manière plus ciblée et plus efficace, tout en donnant aux investisseurs la possibilité de participer directement au succès du groupe », a commenté le directeur général par intérim de la société, Ockert Janse van Rensburg.

« Nous nous félicitons de l’arrivée de Motus Holdings, et attendons avec impatience le succès continu de la société ainsi que la création de valeur à long terme et la croissance pour ses actionnaires », a déclaré, de son côté, Donna Nemer, directrice des marchés des capitaux au sein du Johannesburg Stock Exchange.

Motus Holdings opère essentiellement dans la distribution automobile, la location, la commercialisation des pièces de rechange et les services financiers liés au secteur automobile. Son introduction en bourse porte à douze le nombre des IPO enregistrées depuis le début de l’année en cours sur le Johannesburg Stock Exchange.

