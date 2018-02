Le sud-africain Cloud Atlas Investing revient sur Johannesburg Stock Exchange, avec un nouveau produit panafricain

(Agence Ecofin) - La firme sud-africaine Cloud Atlas Investing, spécialisée dans l’émission et la gestion de fonds indiciels cotés, revient sur le marché avec un nouveau produit d’investissement ciblant l’Afrique, et qui sera introduit sur le Johannesburg Stock Exchange.

Depuis le 7 février, et cela jusqu’au 2 mars 2018, les investisseurs intéressés peuvent souscrire à l’offre publique initiale de son fonds indiciel AMI Real Estate Fund (AMIRE).

Cette entité a vocation à investir sur des actifs immobiliers dans plusieurs pays africains. « Le déficit d'infrastructure en Afrique avoisine les 90 milliards de dollars et la population augmente à environ 2 milliards de personnes, nous devons donc construire », explique Cloud Atlas dans son communiqué.

Ainsi, le fonds facilitera la possession de d’actifs immobiliers par les investisseurs africains aux surfaces financières parfois limitées. « En général, les investissements sont faibles sur le continent, mais le désir d’acquérir des propriétés est important », a fait savoir Maurice Madiba (photo), PDG de Cloud Atlas Investing.

AMIRE deviendra l’un des premiers fonds indiciels immobilier (REIT) africains à être cotés sur une bourse de la région.

Des firmes telles qu’Actis, Old Mutual et RMB Wesport ont déjà lancé des fonds immobiliers africains. Atlas Cloud avait marqué les esprits en 2017, en donnant la possibilité à des investisseurs africains, via un fonds indiciel, de profiter de la valeur de sociétés de bonne réputation, présentes sur les marchés financiers africains. Dans le portefeuille de ce fonds on retrouve des groupes comme le kenyan Safaricom, l’institution financière nigériane Guaranty Trust Bank ou encore la compagnie marocaine Wafa Assurance. Le nouveau produit sur l’immobilier ne manquera pas de séduire. Le secteur immobilier fait l’objet de gros appétits, de la part d’institutionnels et de structures privées.

Chamberline Moko

