Le géant sud-africain du verre Consol s'apprête à faire son come-back sur le Johannesburg Stock Exchange

(Agence Ecofin) - Le géant sud-africain des emballages en verre Consol, a annoncé, ce jeudi 5 avril, qu’il s’apprêtait à faire son come-back sur le Johannesburg Stock Exchange (JSE) pour financer son expansion en Afrique.

«Nous envisagerons de retourner sur le marché principal de la Bourse de Johannesburg pour financer notre plan d’expansion.», a déclaré le directeur général de Consol, Mike Arnold, lors d’une conférence de presse, sans plus de précision sur l’IPO envisagée.

«En tant que leader des emballages de verre en Afrique subsaharienne, nos plans de développement sont axés sur une croissance agressive au niveau local et dans le reste du continent africain.», a-t- il ajouté.

Consol qui compte parmi ses clients les principaux géants de l’industrie agroalimentaire opérant en Afrique comme Anheuser-Busch InBev, Diageo, Distell, East African Breweries, Heineken et Tiger Brands, était coté sur le JSE jusqu'en 2007, date de son passage sous la coupe d’un consortium de firmes de private equity comprenant notamment Brait Private Equity, Old Mutual Private Equity, Sanlam Private Equity et HarbourVest Partners.

Consol dispose actuellement d’usines en Afrique du Sud, au Kenya et au Nigeria. Le groupe qui exporte ses produits vers 17 autres pays africains, a également entamé la construction d’une usine ayant une capacité de 60 000 tonnes par an, en Ethiopie.

