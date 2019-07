L’Egyptian Exchange va lancer la vente à découvert des actions durant le 3e trimestre 2019

(Agence Ecofin) - L' Autorité égyptienne de réglementation financière (FRA) a annoncé, le 2 juillet, le lancement de la vente à découvert des actions sur le marché boursier local pour le troisième trimestre de 2019.

« La plupart des règles relatives à la vente à découvert sont désormais finalisées. La seule chose qui reste à finaliser est le mécanisme de mise en œuvre, et cela est en discussion entre la société Misr for Central Clearing et l’Egyptian Exchange», a déclaré le vice-président de l'Autorité, Khaled el-Nashar, à la presse.

La vente à découvert (VAD) est un acte qui consiste à vendre des actions que l'on ne possède pas afin de les racheter plus tard à un prix inférieur. Pour effectuer une vente à découvert ou vader dans le jargon de la finance, il faut tout d'abord trouver un broker qui permet le passage d'ordre en SRD (Service de Règlement Différé).

Pour effectuer une VAD bénéfique, il faut ensuite choisir une action avec des prévisions baissières pour un ordre de vente et une VAD avec des prévisions haussières pour un ordre d'achat.

Si les prévisions s'avèrent exactes, il suffit dans l'exemple de la vente d'actions en SRD d'acheter des actions en SRD une fois la baisse réalisée et empocher les bénéfices de la différence de valeur.

Lire aussi :

01/05/2019 - Banque du Caire va s’introduire sur l’Egyptian Exchange d’ici fin 2019

07/05/2019 - Egypte : le gouvernement souhaite mettre une pause sur la hausse des droits de timbre sur les transactions boursières

30/10/2018 - Egypte: report de la cession d’une participation de 4,5% dans Eastern Tobacco Company sur le marché boursier

25/07/2018 - Egypte: le principal indice du marché financier local à son plus bas depuis près de 3 mois