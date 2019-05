Egypte : le gouvernement souhaite mettre une pause sur la hausse des droits de timbre sur les transactions boursières

(Agence Ecofin) - Le gouvernement égyptien a introduit un projet de loi qui maintiendra à 1,5 livre égyptienne, le droit de timbre prélevé sur chaque bloc de 1000 livres égyptiennes de transactions effectuées sur le marché financier local, apprend-on de Reuters qui cite un communiqué officiel.

L'Egypte a instauré le droit de timbre sur les transactions boursières à 1,25 livre pour 1 000 en juin 2017, en prévoyant une augmentation progressive à 1,5 livre la deuxième année fiscale et à 1,75 livre la troisième qui débutera le premier juin 2019 prochain.

Selon le ministère des Finances, cet amendement de la loi initiale a pour but de réduire la pression financière sur les traders boursiers, et surtout redonner du punch aux transactions sur l'Egyptian Exchange. Il est difficile de savoir s'il y a une relation de cause à effet, mais l'EGX 30, l'indice qui regroupe les 30 plus importantes capitalisations de la bourse d'Egypte a progressé de 1,58%.

Il rompt ainsi avec trois séances de baisse consécutive, et signe surtout sa plus forte hausse depuis le 27 janvier 2019, selon des données de marché collectées par l'Agence Ecofin. Les autres indices sont eux aussi dans le vert, principalement l'EGX 100 qui a bondi de 3,38%.

Idriss Linge