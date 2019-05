RD Congo: 78 millions $ de la BAD pour la réhabilitation d’un tronçon de la route nationale n°1

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, dans un communiqué publié le 28 mai, qu’elle allait accorder à la République démocratique du Congo, un prêt de 78 millions de dollars destiné à réhabiliter la route nationale n°1 (RN1).

Ce prêt servira notamment à financer la réparation de la chaussée et des ouvrages d’assainissement sur le tronçon Kinshasa-Batshamba de la RN1.

Epine dorsale et principal axe structurant du système de transport routier en RD Congo, la RN1 fait l’objet de travaux de réhabilitation progressifs, financés par des bailleurs de fonds internationaux, dont la Banque mondiale et l’Union européenne (UE).

Au cours des six dernières années, la BAD a accordé à la RD Congo, quatre financements d’un montant global de 304,7 millions de dollars qui ont permis de réhabiliter et de bitumer des pans entiers de la RN1.

D’une longueur totale de 3 130 km, cette route désenclave d’importantes zones agricoles et minières dans un pays presque aussi vaste que le Mali et le Niger réunis, tout en assurant la jonction avec le Rwanda et le Burundi voisins.

