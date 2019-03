RDC : la BAD alloue 20 millions $ à un programme d’électrification par mini-réseaux d’énergie renouvelable

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement vient d’allouer un financement de 20 millions $ à la République démocratique du Congo dans le cadre de son processus d’électrification. Les fonds soutiendront un programme d’électrification par mini-réseaux fonctionnant grâce aux énergies renouvelables des villes d’Isiro, de Bumba et de Genema qui jusque-là ne sont pas raccordées au réseau électrique national.

Selon la banque, ce projet-pilote permettra l’implantation de plusieurs mini-réseaux d’une capacité de production électrique comprise entre 3 et 10 MW. Ces installations alimenteront 21 200 ménages et 2 100 petites entreprises et bénéficieront à au moins 150 000 personnes.

Le projet permettra l’accélération de l’accès à l’énergie dans le pays dont le taux d’électrification est d’environ 10%, selon l’institution. En effet, seul 1% de la population rurale a accès à l’électricité, un chiffre qui passe à 35% pour les villes.

« Ce projet innovant démontrera, nous l’espérons, la viabilité et l’intérêt pour le secteur privé de financer ce type de mini-réseaux ; ce qui permettra de donner naissance à un marché de mini-réseaux électriques sur le continent. Nous espérons répliquer ce modèle une fois que le pilote aura fait ses preuves.», a affirmé Amadou Hott (photo), le vice-président de la BAD chargé de l’électricité, de l’énergie, du changement climatique et de la croissance verte.

Gwladys Johnson Akinocho