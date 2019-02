Après la Côte d’Ivoire et l’Ouganda, Standard Chartered Bank lance des banques digitales en Tanzanie et au Ghana

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire britannique Standard Chartered Bank a annoncé, dans un communiqué publié le 24 février, le lancement de son offre de banque de détail digitale en Tanzanie et au Ghana.

Le groupe, qui a déjà lancé des banques entièrement digitales en Côte d’Ivoire (mars 2018) et en Ouganda (janvier 2019), a précisé que cette expansion s’inscrit dans la stratégie globale de transformation numérique de la banque sur le continent, indiquant que son offre de banque digitale sera également lancée au Kenya prochainement.

L’offre de banque digitale de Standard Chartered Bank en Tanzanie et au Ghana va permettre aux clients d’avoir accès à la plateforme bancaire mobile et de bénéficier ainsi d’avantages supplémentaires tels que l’ouverture instantanée d’un compte, zéro commission sur le paiement de factures, aucun solde minimum et des cartes bancaires initiales gratuites.

Au total, les clients bénéficieront de plus de 70 services et d’une expérience d’installation de la plateforme en moins de 15 minutes.

«La numérisation des services bancaires en Afrique fait partie de notre transformation stratégique et nous avons progressivement étendu notre empreinte sur le continent. Nous recherchons constamment des moyens de repousser les limites en proposant à nos clients, des solutions et des technologies innovantes.», a commenté le directeur général de Standard Chartered Bank pour la région Afrique & Moyen-Orient, Sunil Kaushal.

«En fin de compte, il s’agit d’écouter ce que nos clients veulent et de répondre à leurs besoins bancaires en leur offrant une plateforme numérique leur permettant d’effectuer leurs opérations bancaires à tout moment et en tout lieu, et par le canal de leur choix.», a-t-il ajouté.

Le groupe Standard Chartered Bank, dont le premier actionnaire est le fonds souverain singapourien Tamasek (15,6% de parts), est présent dans 17 pays africains.

