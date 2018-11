Afrique du Sud : Investec annonce un résultat opérationnel semestriel en hausse de 14,2%, à 467,6 millions $

(Agence Ecofin) - Le groupe sud-africain de services financiers Investec a annoncé un résultat opérationnel de 359,3 millions de livres sterling (467,6 millions de dollars) durant le premier semestre de l’exercice fiscal 2018-2019 (1er avril – 31 mars), en hausse de 14,2% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

La hausse du bénéfice du groupe provient essentiellement des bonnes performances de la division bancaire du groupe coté à la Bourse de Londres.

Cette division a en effet enregistré une hausse du résultat opérationnel en progression de 18%, à 245,4 millions de livres, tandis que la hausse du résultat de la branche de gestion d’actifs s’est limitée à 10% (91,5 millions de livres).

Investec a entamé récemment une opération de scission et d'introduction en Bourse de son activité de gestion d'actifs dans le cadre d'une réorganisation stratégique. Branche qui gère 109 milliards de livres (122 milliards d'euros), depuis ses bureaux situés à Londres, au Cap, à New York et à Hong Kong.

