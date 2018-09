Investec annonce un projet de scission et d'introduction en Bourse de son activité de gestion d'actifs

(Agence Ecofin) - Le groupe sud-africain de services financiers Investec a annoncé, dans un communiqué rendu public le 14 septembre, un projet de scission et d'introduction en Bourse de son activité de gestion d'actifs.

La double opération de scission et l’IPO, dont les modalités n’ont pas été précisées, se situent dans le cadre d'une réorganisation stratégique qui intervient avant le départ du patron et fondateur du groupe, Stephen Koseff (photo). «C'est le bon moment pour scinder et introduire en Bourse notre activité de gestion d'actifs afin de la soutenir dans sa prochaine phase de développement», a déclaré M. Koseff, cité dans un communiqué.

Stephen Koseff devrait démissionner en octobre prochain après 40 ans à la tête du groupe.

A l’issue de la scission, l’actuel chef de la branche de gestion d’actifs, Hendrik du Toit, en deviendra le directeur général. Fani Titi, qui occupe actuellement le poste de président du conseil d’administration du groupe Investec, dirigera, l'activité de banque d'investissement.

La branche de gestion d'actifs d’Investec gère 109 milliards de livres (122 milliards d'euros) depuis ses bureaux situés à Londres, au Cap, à New York et à Hong Kong.

Suite à l’annonce de la scission, le titre Investec a bondi de 12,32% sur la Bourse de Londres, soit la plus forte hausse de l'indice européen Stoxx 600.

