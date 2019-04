L’agence américaine OPIC va doubler ses investissements en Afrique pour contrer l’influence de la Chine

(Agence Ecofin) - L’Overseas Private Investment Corporation (OPIC), l’agence de financement du développement du gouvernement américain, envisage de doubler ses investissements en Afrique, à 12,4 milliards de dollars, pour contrer l’influence croissante de la Chine sur le continent, a rapporté l’agence Bloomberg, le 4 avril, citant un dirigeant de l’institution.

« L’OPIC a maintenant la flexibilité nécessaire pour augmenter son plafond de financements », a déclaré le directeur général de l’agence pour l’Afrique, Worku Gachou.

« L’Afrique est actuellement la première région d’intervention de l’OPIC, avec un portefeuille total de 6,2 milliards de dollars. L’objectif et l’espoir sont que cela augmente également parallèlement à notre nouveau plafond de prêts », a-t-il ajouté.

En octobre 2018, le Congrès américain a adopté une loi pour faire passer le budget de l’OPIC, de 29 milliards de dollars à 60 milliards de dollars afin de permettre à l’agence d’augmenter sa capacité à financer des projets dans les pays en développement, et plus particulièrement en Afrique.

Cette décision intervient alors que Pékin multiplie ses investissements en Afrique. La Chine a en effet annoncé en septembre 2018 qu’elle allait accorder 60 milliards de dollars supplémentaires de financements à des pays africains. Cette enveloppe comprend des lignes de crédit évaluées à 20 milliards de dollars, 15 milliards de dollars en subventions, prêts sans intérêt et prêts concessionnels, 10 milliards de dollars au titre d’un fonds spécial et 5 milliards de dollars pour soutenir les importations en provenance de l'Afrique.

Autant dire que le continent africain se positionne de plus en plus comme un nouveau front dans la guerre économique entre Pékin et Washington.

Lire aussi:

05/10/2018 - Le Sénat américain adopte la loi portant création d’une méga-agence de développement pour contrer la Chine en Afrique

24/09/2018 - Les Etats-Unis vont créer une institution financière dotée de 60 milliards $ pour contrer l’influence de la Chine dans les pays en développement

18/09/2018 - Le gouvernement américain débloquera 900 millions $ pour financer des projets en Afrique, en Asie et en Amérique latine

05/07/2018 - L’OPIC lance une initiative d’un milliard $ pour soutenir les firmes américaines qui investissent en Afrique