Le Comité inter-Etats d’Afrique centrale élabore le processus pour une utilisation harmonieuse des pesticides

(Agence Ecofin) - Du 18 au 25 juillet 2018, Brazzaville, la capitale congolaise sert de cadre aux ateliers de mise en place du Comité national de gestion des pesticides et de sensibilisation des leaders paysans, à l’utilisation des produits chimiques en cultures maraîchères, indique la presse locale.

Organisé par le Comité inter-Etats des pesticides de l’Afrique centrale (CPAC), cet atelier a pour objectif d’analyser les possibilités en vue du lancement par le CPAC, du processus d'harmonisation des pesticides de la sous-région.

Selon les participants, cette initiative résulte de la prise de conscience de l’impact négatif des produits phytosanitaires utilisés par les maraîchers pour la protection des végétaux et du danger que représentent ces produits chimiques.

Compte tenu des effets néfastes de ces produits, et dont l’Organisation mondiale de la santé estime à plus de 200 000 décès chaque année, suite à l’intoxication due aux pesticides, soit plus de 500 personnes en moyenne par jour, les ministres en charge de l’Agriculture de la zone Cemac avaient élaboré une règlementation commune sur l’homologation des pesticides. Mission avait ainsi été assignée au CPAC d’assurer la vulgarisation et l’application avec les Etats membres.

Pour rappel, le CPAC est une institution spécialisée de l’Union économique des Etats de l’Afrique centrale basée à Yaoundé, au Cameroun. Il a pour objectif d’assurer, dans les pays de la zone Cemac, la coordination de la gestion des produits phytosanitaires afin de réduire à un niveau minimal les effets nocifs des pesticides sur la santé, l’environnement ainsi l’exposition humaine et animale aux pesticides.

Quant à ses missions, elles consistent notamment à renforcer la sécurité alimentaire dans la sous-région et d’aider les Etats à établir des mesures phytosanitaires compatibles avec les normes internationales.

Par ailleurs, le CPAC intervient dans la mise en œuvre des règlementations nationales, des conventions internationales en matière de gestion des pesticides, l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des réglementations au niveau sous-régional.

Stéphane Billé