Sierra Leone : le FIDA apporte un soutien de 11,8 millions $ à l’agriculture  

(Agence Ecofin) - Le Fonds international de développement agricole (FIDA) a débloqué hier, un appui de 11,8 millions $ au profit du Projet de développement des chaînes de valeur agricoles (PDCVA) qui sera déployé en Sierra Leone.

D’une valeur totale de 72,6 millions $, l’initiative dont l’accord de financement a été signé hier, vise l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que le rehaussement du niveau des revenus des ménages ruraux.

Pour réaliser cet objectif, elle s’attellera à la modernisation de l’agriculture à travers des investissements dans la mécanisation agricole et la gestion de l’eau et l’irrigation. Le projet s’accentuera aussi sur l’accroissement de la production de riz, de légumes, d’huile de palme et de cacao de même que sur le développement des marchés par le biais de la réhabilitation des routes de dessertes et des entrepôts afin d’améliorer les capacités de séchage et de stockage.

Un autre axe des interventions concernera le renforcement des capacités des petits agriculteurs grâce au système Champ Ecole Paysan (CEP) et la fourniture de crédits pour des investissements dans leurs exploitations.

Le PDCVA devrait toucher à la fin de sa mise en œuvre, près de 34 000 ménages ruraux vulnérables.

Pour rappel, l’agriculture est le pilier de l’économie sierra léonaise. Le secteur compte pour 59% du PIB, 22% des recettes d’exportation de marchandises et emploie 62% de la main d’œuvre d'après le FIDA.

Espoir Olodo