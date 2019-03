La FAO et la CEEAC allouent près de 78 000 US dollar pour la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes en milieu rural et péri-urbain d’Afrique centrale

(Agence Ecofin) - Le Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) procède ce 7 mars 2019, à la signature d’un projet sous-régional sur l’employabilité des jeunes et l’entrepreneuriat dans le secteur agricole en Afrique centrale.

Selon les deux organismes, cette initiative fait suite à leur volonté commune de relever les multiples défis qui jalonnent l’accès des jeunes urbains et ruraux, aux emplois décents et aux opportunités de création d’entreprises viables et durables dans les chaînes de valeur agricoles dans la sous-région.

Ces défis concernent entre autres, l’insuffisance des offres de formation et des parcours d’apprentissage professionnel dédiés aux jeunes, l’inadaptation de l’environnement physique/infrastructurel, institutionnel, juridique et financier en faveur de la promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat des jeunes et les difficultés d’accès aux facteurs de production (terres, énergies, technologies, infrastructures, etc.) et aux marchés.

Le projet de coopération technique qui fait l’objet de cette signature intitulé « Appui à la promotion de l’entrepreneuriat et de l’employabilité des jeunes dans les chaînes de valeur agricoles en Afrique centrale » est doté d’un montant de 78 000 US dollar. Il concerne la formulation d’un Programme de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes en milieu rural et péri-urbain d’Afrique centrale (PREJAC), pour un financement à mobiliser auprès de la Banque africaine de développement (BAD).

Il vise essentiellement à fournir à la CEEAC de l’assistance technique et des éléments d’aide à la décision pour développer le PREJAC, notamment à travers la création d’incubateurs d’entreprises et d’accompagnement des jeunes à l’emploi et à l’entrepreneuriat agricole, en soutien à la promotion des filières agricoles prioritaires retenues par les Etats membres, l’amélioration durable des compétences des jeunes pour un accès plus aisé à l’emploi productif dans les chaînes de valeur prioritaires.

D’une durée de deux ans, ce projet cadre avec le Programme régional d’investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PRIASAN). Il contribuera à l’atteinte des objectifs stratégiques 3 et 4 de la FAO à savoir : réduire la pauvreté rurale et favoriser la mise en place de systèmes agricoles et alimentaires ouverts et efficaces.

Stéphane Billé