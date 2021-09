(Agence Ecofin) - Ancien héros rendu célèbre par le film « Hôtel Rwanda » qui raconte comment il a sauvé plus d’un millier de Tutsis durant le génocide de 1994, Paul Rusesabagina, devenu opposant au régime de Paul Kagame, avait été arrêté le 31 août 2020 dans des circonstances qui demeurent floues.

Au Rwanda, l’ancien directeur de l’Hôtel des Mille Collines, Paul Rusesabagina, a écopé de 25 ans de prison. Ce lundi 20 septembre, la justice rwandaise a reconnu l’homme de 67 ans coupable de terrorisme.

Ancien héros immortalisé au cinéma par le film « Hôtel Rwanda » qui raconte comment il a sauvé plus de 1000 personnes durant le génocide de 1994, l’ancien entrepreneur s’était peu à peu mué en opposant au régime de Paul Kagamé qu’il accuse de dérives autoritaires. Longtemps recherché par Kigali, il est accusé de financer le Front de libération nationale (FLN), groupe rebelle fiché terroriste par le gouvernement rwandais, et accusé d'avoir mené des attaques meurtrières dans le pays en 2018 et 2019.

« Il a fondé une organisation terroriste, il a contribué financièrement à des activités terroristes », a à cet effet déclaré la juge Beatrice Mukamurenzi.

Ce procès marque la fin d’un épisode rocambolesque qui avait démarré avec l’exil de plusieurs années de l’ex-hôtelier hutu, où il fonde le Mouvement rwandais pour le changement démocratique (MRCD). Echappant aux autorités rwandaises qui souhaitaient le mettre sous les verrous pour terrorisme, il avait subitement disparu après un voyage à Dubaï le 28 août 2020, avant de réapparaître quelques jours plus tard entre les mains des forces de sécurité rwandaises.

Dénonçant un procès politique, l’entourage de l’opposant affirme qu’il a été enlevé. Il y a quelques semaines, son avocat belge Me Vincent Lurquin a été expulsé du pays pour avoir enfreint l’article 279 du Code pénal rwandais en tentant d’exercer ses fonctions sans avoir le visa requis.

Moutiou Adjibi Nourou

