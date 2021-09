Malawi : le gouvernement prolonge le permis minier du projet d’uranium Kayelekera jusqu’en 2037

(Agence Ecofin) - Lotus Resources a acquis la mine malawite d’uranium Kayelekera en 2020 auprès de Paladin Energy. L’actif est en régime de maintenance et entretien depuis 2014, mais l’amélioration des cours du combustible nucléaire depuis plus d’un an encourage la société à relancer la production.

Au Malawi, Lotus Resources peut rester active sur l’uranium de Kayelekera jusqu’en 2037. C’est du moins ce qu’il faut retenir du communiqué publié le 14 septembre par la junior minière qui indique que le gouvernement a renouvelé pour 15 ans, le permis minier du projet qui devait expirer l’année prochaine.

