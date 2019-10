L’Indonésie promet d’accompagner le Zimbabwe dans le processus de recapitalisation des chemins de fer nationaux

(Agence Ecofin) - La revitalisation de la société des Chemins de fer nationaux du Zimbabwe (NRZ) viendra peut-être de l’Indonésie. Son ambassadeur au Zimbabwe, Juniarta Sastrawan, a déclaré que son pays, dans le cadre du Programme indonésien de coopération économique internationale, entendait permettre à la NRZ de trouver des investisseurs internationaux pour sa recapitalisation.

Il l’a fait savoir, le mardi 29 octobre 2019 à Bulawayo, au sortir d’une réunion de travail, entre le conseil d’administration de la NRZ et une délégation indonésienne.

« D'ici l'année prochaine, nous espérons avoir un plan concret du programme de renforcement des capacités que nous avons avec la NRZ. Ce plan concerne la manière dont nous pouvons soutenir les futurs investissements et activités de l’entreprise. Nous sommes ici en tant que partenaires de la NRZ pour trouver des investisseurs du monde entier », a affirmé Juniarta Sastrawan.

La NRZ, en difficultés financières, a besoin d’environ 1,9 milliard de dollars pour recapitaliser pleinement ses activités. Plus tôt ce mois, le gouvernement a annulé l’accord conclu – avec Transnet (société portuaire et ferroviaire sud-africaine) et son partenaire DIDG (Diaspora Infrastructure Development Group) – pour recapitaliser la société à hauteur de 5,9 milliards de rands (400 millions de dollars). Le non-respect des délais dans l’établissement d’un plan de financement viable avait motivé cette décision.

Romuald Ngueyap



