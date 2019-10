Le Zimbabwe retire au sud-africain Transnet, le contrat de 400 millions USD de recapitalisation des chemins de fer nationaux

(Agence Ecofin) - Le Zimbabwe a annulé l’accord conclu – avec Transnet (société portuaire et ferroviaire sud-africaine) et son partenaire DIDG (Diaspora Infrastructure Development Group) – pour recapitaliser les chemins de fer publics (NRZ).

Selon Nick Mangwana, le ministre zimbabwéen de l'Information, le non-respect des délais dans l’établissement d’un plan de financement viable a motivé cette décision. Un nouvel appel d’offres sera lancé dans les prochains mois, a-t-il indiqué dans un communiqué.

En août 2017, une coentreprise réunissant Transnet et DIDG, un consortium d’investisseurs zimbabwéens de la diaspora, avait été retenue, parmi six soumissionnaires, pour la recapitalisation de la National Railways of Zimbabwe (NRZ) en difficulté financière. Le consortium devait apporter 5,9 milliards de rands (400 millions de dollars).

NRZ était l'un des plus gros employeurs du Zimbabwe. Sa recapitalisation a été lancée pour rétablir la capacité opérationnelle de l'organisation et la ramener à la rentabilité. Les chemins de fer zimbabwéens avaient jadis la capacité de transporter plus de 18 millions de tonnes de fret par an, mais la sévère crise économique (entre 2000 et 2008) a fait chuter les volumes de fret, qui passent de 12,4 millions de tonnes en 1998 à 2,7 millions de tonnes en 2016.

Romuald Ngueyap

