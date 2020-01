Madagascar : l’aéroport d’Antananarivo a franchi le cap du million de passagers en 2019, une première depuis 20 ans

(Agence Ecofin) - L’année 2019 était celle de la consécration pour Ravinala Airports. Sous sa direction, l’aéroport d’Antananarivo a franchi et dépassé le cap de 1 million de passagers par an au 31 décembre 2019. La plateforme de Nosy Be, deuxième aéroport de Madagascar, a quant à elle atteint 216 000 passagers au cours de l’année écoulée.

C’est ce qui ressort du bilan de l’année 2019 du gestionnaire des principaux aéroports de Madagascar. « Ces chiffres sont historiques dans le domaine aéronautique malgache, depuis 20 ans », écrit Ravinala Airports le mardi 28 janvier 2020.

En faisant accroître la fréquentation des deux principaux aéroports du pays, l’entreprise a permis à l’aéroport international d’Antananarivo de remporter les « Routes Africa Award 2019 ». Ce prix récompense les efforts de développement et le marketing dans la gestion aéroportuaire sur le continent.

Depuis l’obtention de la gestion de la principale porte d’entrée de Madagascar en décembre 2016, Ravinala Airports a créé près de mille emplois directs et indirects. La firme y a également construit un nouveau terminal international. Ce qui a permis la croissance du trafic de 8% en 2019. Celui-ci sera justement inauguré dans le courant de cette année 2020. Au cours de cette même année, l’aéroport d’Antananarivo lancera les démarches pour les certifications ISO 9001 et 14001.

Confortée par ses performances en consolidation, Ravinala Airports a été choisie pour abriter, du 6 au 8 mai 2020, la 5e édition d’AviaDev Africa. Il s’agit du premier forum consacré à la connectivité croissante sur, au départ et à destination du continent africain.

Romuald Ngueyap

