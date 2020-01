Madagascar débute la mise sous concession de 44 aéroports secondaires afin de booster le tourisme et la connectivité domestique

(Agence Ecofin) - Le gouvernement malgache veut accélérer la modernisation de ses aéroports secondaires. Mercredi 16 janvier 2019, la société ADEMA (Aéroports de Madagascar) a procédé à la cérémonie de signature de la première vague des contrats de gestion des aérodromes de : Antalaha attribué à Harold Aéroport, Vohémar à Floribis, Mananara-nord (groupe Spice Oil), Analalava (groupe Filatex), Antsirabe (SEAVA Sarl - consortium CCIV), Manakara (groupe Filatex), Maintirano (groupe N.E.R.A BTP) et Morombe (Aéro Sud-ouest).

Ces contrats de concession entrent dans le cadre de la nouvelle mission régalienne de la société « portant délégation de pouvoir de construire, de gérer et d’exploiter des aéroports et aérodromes civils, ouverts à la circulation aérienne publique (CAP) à Madagascar, appartenant à l’Etat », explique ADEMA, gestionnaire de 10 principaux aéroports et de 44 aérodromes secondaires à Madagascar .

Selon les termes de la concession qui durera 5 ans, les délégataires devront assurer le fonctionnement et les investissements nécessaires au développement des plateformes qui, actuellement, sont « chroniquement déficitaires » compte tenu de l’insuffisance voire l’inexistence du trafic.

Ainsi, une fois les investissements effectués, ADEMA espère une reprise du trafic sur plusieurs de ces plateformes. Ce qui contribuera à booster le tourisme et la connectivité aérienne domestique, gage de l’atteinte de l’objectif de 500 000 touristes d’ici 2023, fixé par l’Etat malgache.

En rappel, ADEMA a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour l’exploitation et le développement de ces aérodromes en 2017. A ce jour, 24 aérodromes ont fait l’objet de soumission. Par contre, il n’y a eu aucune manifestation d’intérêt pour les 20 restants.

Romuald Ngueyap

Lire aussi :

Madagascar : la première phase des travaux d’extension du port de Toamasina sera achevée en 2020