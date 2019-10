En une année d’exploitation, Kenya Airways a transporté 105 000 passagers sur la ligne Nairobi – New York

(Agence Ecofin) - Après une année d’exploitation, Kenya Airways semble satisfait de sa route directe Nairobi – New York. « Au cours de l’année, nous avons transporté plus de 105 000 passagers, et atteint un taux de remplissage d’environ 75 % sur ce trajet. Nous sommes stratégiquement situés sur le terminal 4 de JFK [aéroport John F. Kennedy, ndlr], ce qui a été déterminant pour notre succès en tant que transporteur africain isolé dans cet espace », a écrit la compagnie nationale kenyane sur son compte Twitter, ce lundi 28 octobre 2019.

Cette annonce intervient un an jour pour jour après le lancement de cette ligne. Route que le transporteur dessert actuellement cinq fois par semaine (mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche).

« L’introduction de cette route a joué un rôle crucial dans le soutien au commerce du Kenya et du reste de l’Afrique ; en utilisant Nairobi comme plaque tournante, en réduisant les temps et coûts de transport, en facilitant la connaissance et en augmentant les recettes en devises », estime le transporteur aérien.

D’après les données de l’office kenyan du tourisme, un peu plus de 100 000 touristes américains visitent le Kenya chaque année. Les Etats-Unis restent la première provenance des visiteurs du Kenya. En 2018, les échanges économiques entre le Kenya et les Etats-Unis se sont évalués à 1 milliard de dollars.

Grâce à son accord de partage de code avec le transporteur américain Delta, Kenya Airways dispose aujourd’hui de quinze destinations au-delà de New York, confie Michael Joseph, son président. Des destinations qu'il promet d’étendre d’ici 2020.

Romuald Ngueyap

