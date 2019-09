Le processus de nationalisation de Kenya Airways est sur la bonne voie

(Agence Ecofin) - La nationalisation de Kenya Airways se matérialise. Face à la presse locale la semaine dernière, Sebastian Mikosz, le directeur général de la compagnie nationale kenyane a affirmé que le gouvernement a « mis en place un comité de pilotage chargé de diriger le processus de nationalisation de Kenya Airways d’ici la fin de l'année ».

« Nous sommes en train de rédiger les amendements qui seront adoptés par le Parlement pour faire de la compagnie aérienne une propriété exclusive de l'Etat », a-t-il ajouté.

Le patron de Kenya Airways a expliqué que des réformes juridiques et politiques devront être apportées, afin que le gouvernement puisse racheter les parts des actionnaires minoritaires.

Interrogé par Reuters fin juillet 2019, David Pkosing, le président de la commission des transports du Parlement kenyan, a déclaré qu'il faudrait au moins 21 mois pour que l'Etat reprenne le contrôle total de Kenya Airways.

En rappel, c’est sous proposition de cette commission que le Parlement a voté le 23 juillet 2019, le projet de nationalisation de la compagnie.

Actuellement, le capital de l’entreprise est détenu par plusieurs entités. L’Etat kenyan a 50,1 % ; Kq Lenders Co 2017 Ltd détient 39,1 % ; Air France-KLM émarge à hauteur de 7,95 %. D’autres structures telles que Mike Maina Kamau, Galot International Ltd et Parametric Portfolio Associates LLC se partagent les 2,75 % restants.



Romuald Ngueyap



