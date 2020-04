(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) et SA Taxi Development Finance Proprietary Limited, une filiale en propriété exclusive de « SA Taxi », ont signé un accord de prêt de 100 millions de dollars pour soutenir la stratégie croissante de la société en Afrique du Sud.

L'accord de prêt, qui a une durée de huit ans, dont une période de grâce de six mois, a été signé lundi 16 mars entre le directeur des infrastructures et du développement urbain de la Banque, Amadou Oumarou, et Lorenzo Cardoso, directeur financier et directeur de SA Taxi.

SA Taxi est une plateforme de taxi minibus en Afrique du Sud qui fournit des services de soutien financier, d'assurance et d'autres services aux petites et moyennes entreprises (PME), permettant ainsi la durabilité de l'industrie du taxi minibus. Elle fournit par ailleurs un service de suivi, d'entretien et de remise à neuf de véhicules aux exploitants de taxis par le biais de SA Taxi Auto Repairs et de SA Taxi Protect, ses filiales en propriété exclusive.

« L'opération de financement conclue avec la BAD est essentielle à la stratégie à moyen et long terme de SA Taxi. La durée et la taille de la transaction contribueront au succès continu de SA Taxi afin d'autonomiser les PME et de créer des opportunités qui garantissent la durabilité de l'industrie du minibus taxi », a déclaré Cardoso. « Nous sommes fiers d'être une entreprise africaine reconnue internationalement. »

Jusqu'à 90% des véhicules financés par SA Taxi sont fabriqués en Afrique du Sud, un puissant coup de pouce à l'industrialisation, fait remarquer la BAD. Cela rend la facilité de prêt conforme à la stratégie décennale de la Banque (2013-2022) et au document de stratégie par pays pour l'Afrique du Sud 2018-2022, ainsi qu'à deux de ses cinq grandes priorités : industrialiser l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations africaines.

Romuald Ngueyap

