Le coronavirus contraint le géant de l’automobile Ford à fermer toute sa chaîne de production en Afrique du Sud

(Agence Ecofin) - Après avoir fermé ses usines en Amérique et en Europe, Ford suspend temporairement la production sur ses sites de fabrication en Afrique du Sud. Ceci, bien sûr, en réponse à la pandémie croissante de coronavirus (Covid-19).

Le géant de l’automobile a annoncé la fermeture de ses installations de Pretoria et Port Elizabeth à compter du 27 mars. Ford affirme que cette fermeture sera maintenue pour une durée indéterminée en fonction de la situation de la pandémie, des restrictions nationales, des contraintes des fournisseurs et des besoins en stocks des concessionnaires.

« La santé et la sécurité de nos employés, concessionnaires, clients, partenaires et communautés sont notre priorité absolue », a déclaré le président des marchés internationaux de Ford, Mark Ovenden. « Nous continuons à agir en temps réel et à prendre des mesures de sécurité supplémentaires en arrêtant temporairement la production sur nos sites de fabrication, sur les marchés internationaux. »

Ailleurs en Asie, Ford a déjà arrêté la production dans ses usines de Chennai et de Sanand en Inde depuis le 21 mars. Le constructeur fermera son usine de Hai Duong au Vietnam le 26 mars, ainsi que celui de Rayong en Thaïlande le 27 mars.

Romuald Ngueyap