Cameroun : la ligne ferroviaire Yaoundé-Douala sera relancée en 2020

(Agence Ecofin) - D’ici la fin de l’année, les locomotives de transport de passagers vont de nouveau klaxonner sur le chemin de fer qui relie les capitales politique et économique du Cameroun. C’est grâce à l’initiative de relance, après plus de trois ans d’inactivité, de la ligne ferroviaire Yaoundé-Douala.

L’annonce a été faite, jeudi dernier, au cours de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère des Transports (MINTRANS) qui s’est tenue à Yaoundé, rapporte Cameroun-info.

« Nous sommes engagés dans une vaste opération d’acquisition de matériels. Il y a quatre nouvelles locomotives qui sont arrivées au port de Douala, le 4 janvier dernier, et les opérations de débarquement sont terminées. On va engager la phase des tests et puis elles vont être mises en service », a indiqué Claude Misse Ntone, directeur du Transport ferroviaire au MINTRANS.

Cette ligne gérée par Camrail, filiale du groupe Bolloré, avait été fermée au transport passagers à la suite du grave accident du 21 octobre 2016 près de la gare d'Éséka, dans la région du Centre. Selon le bilan officiel, 79 personnes avaient perdu la vie et plus de 550 blessées avaient été recensées.

Romuald Ngueyap

