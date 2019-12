Cameroun : en 2020, le ministère des Transports va investir 16,1 millions USD dans des projets prioritaires dont l’extension du port de Kribi et la relance de Camair-Co

(Agence Ecofin) - Devant la commission des Finances et du Budget de l’Assemblée nationale, il y’a quelques jours, le ministre camerounais des Transports, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè (photo), a dévoilé les axes prioritaires de son département ministériel pour l’année 2020. Sur un budget total de 13,9 milliards FCFA (23,6 millions USD), une enveloppe de 9,5 milliards FCFA (16,1 millions USD) sera consacrée à l’investissement, a-t-il indiqué.

Au titre de l’exercice 2020, le ministre Ngallè Bibéhè a inscrit, dans sa programmation budgétaire, « des projets porteurs dont la mise en œuvre vise à construire et à réhabiliter certaines infrastructures de transport, à renforcer la sécurité et la sûreté dans les différents modes de transport et à rendre disponibles les données météorologiques ».

Ainsi, dans le sous-secteur maritime, un accent sera mis sur l’exécution des travaux d’extension du port en eau profonde de Kribi dans sa deuxième phase, la réfection du sous-quartier maritime de Manoka, la mise en place d’une régie de dragage du chenal au port de Douala.

Dans le sous-secteur aérien, outre le plan de dynamisation de la compagnie aérienne nationale, Camair-Co, le ministère des Transports envisage de réfectionner les aéroports du Cameroun dans l’objectif d’arrimer ceux-ci aux normes prescrites par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

En ce qui concerne le sous-secteur ferroviaire, le gouvernement compte procéder à l’acquisition d’un nouveau matériel roulant pour Camrail et à actualiser son Plan ferroviaire national en fonction du contexte actuel.

Par ailleurs, dans le sous-secteur routier, il est envisagé, entre autres, l’élaboration d’un programme spécifique dédié à la gestion de la route et de la sécurité routière pour réduire de façon considérable le nombre de morts sur les routes, la mise en place d’une stratégie de transport interurbain de masse.

Romuald Ngueyap

