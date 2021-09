Mali : 27 millions USD pour l’aménagement de la voie de contournement de l’aéroport int’l de Mopti

(Agence Ecofin) - L'aéroport international de Mopti Ambodédjo est l'un des principaux aéroports du Mali. Situé à Sévaré à proximité de Mopti, il dessert la région du même nom. Conscient de son rôle vital dans le désenclavement du centre du pays, le gouvernement s'attelle à le maintenir accessible.

Le gouvernement malien, réuni en Conseil des ministres le mercredi 15 septembre dernier, a adopté un projet de décret portant approbation d'un prêt de 15 milliards FCFA ($27 millions). C’est dans le cadre d’un accord signé à Lomé, le 30 juillet 2021, entre le Mali et la Banque ouest-africaine de développement (BOAD).

Ce prêt permettra le financement partiel de la voie de contournement (14,47 km) de l’aéroport international de Mopti Ambodédjo, dans le centre du pays, ainsi que des voies urbaines dans la ville de Sévaré.

Pour les autorités, la réalisation de ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du rehaussement de la qualité des infrastructures routières des villes de l’intérieur du Mali, « contribuera à l’amélioration des conditions de transport, de la sécurité́ et de la qualité́ de vie des populations de la région de Mopti ». Le marché portant sur le contrôle et la surveillance de ces travaux a été attribué au bureau d’études privé CIRA SAS (Conseil Ingénierie et Recherche Appliquée).

L'aéroport en lui-même devrait également faire sa mue. En août 2020, le ministère des Transports et de la Mobilité urbaine a dévoilé la maquette de la nouvelle aérogare, annonçant un démarrage imminent des travaux avec le soutien technique et matériel de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). L’infrastructure comprendra un terminal principal, des parkings (taxis, bus, motos, etc.), des espaces verts, une ligne de convoyage des bagages avec un système de rayon X, un carrousel de tri et de livraison des bagages, etc.

Ouvert en 1953, l’aéroport de Mopti est doté d’une piste de 2 500 mètres de long sur 40 mètres de large. Pour le moment, la plateforme est beaucoup plus desservie par les vols spéciaux et davantage par les forces armées maliennes et alliées impliquées dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Sky Mali songe à l’ouverture d’une ligne directe régulière au départ de Bamako.

Romuald Ngueyap

