Gabon : le gouvernement acte la création du Fonds autonome national d’entretien routier (FANER)

(Agence Ecofin) - Le gouvernement gabonais a adopté le projet de loi portant création du Fonds autonome national d’entretien routier (FANER). La décision a été entérinée le lundi 16 mars 2020 au cours du Conseil des ministres.

Ce texte vise « la mise en place d’un mécanisme de financement sûr, fiable et pérenne, garantissant une disponibilité immédiate des ressources et un paiement rapide et régulier des entreprises engagées dans l’entretien routier ».

Le FANER est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de l’autonomie administrative et financière.

Constituée d’un conseil d’administration et d’une direction générale, la nouvelle entité a « pour mission d’administrer les ressources et d’exécuter les dépenses relatives à l’entretien du patrimoine routier national ».

Notons que le Gabon compte près de 10 000 km de routes principales dont seulement 1 630 km sont bitumés. Dans le cadre du projet d’appui au secteur des infrastructures au Gabon (PASIG), le pays bénéficie d’un appui des institutions financières telles que la BAD pour la modernisation de son réseau routier.

Romuald Ngueyap

