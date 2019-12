Gabon : la BAD octroie un prêt de 140 millions d’euros pour le développement d’un projet routier comprenant un pont vers le Congo

(Agence Ecofin) - Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement (BAD) vient d’approuver un prêt de 140 millions d’euros destiné à financer la phase 1 du projet d’appui au secteur des infrastructures au Gabon (PASIG).

La phase 1 du PASIG consiste principalement en la construction et le bitumage de la section Ndendé-Doussala (49 km) et du pont frontalier entre le Gabon et le Congo, sur la rivière Ngongo, ainsi que la construction et le bitumage de quelque 21 kilomètres de voiries à Libreville, indique l’institution financière.

Cette étape comprend par ailleurs un appui institutionnel portant sur des études stratégiques capables de fournir une liste de projets bancables dans le secteur routier.

Une fois achevé dans son ensemble, le projet PASIG facilitera les déplacements entre les villes et les communes, en améliorant l’efficacité de la chaîne logistique de transport, en réduisant les coûts d’acheminement entre Libreville et Brazzaville, en améliorant les conditions de déplacement à Libreville et en contribuant à l’amélioration de l’accès des populations de la zone d’influence du projet aux infrastructures socio-économiques de base.

On estime à 100 000 les personnes qui seront impactées par le projet, plus de la moitié étant des femmes.

Romuald Ngueyap

