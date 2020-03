Coronavirus : le Maroc suspend les lignes maritimes et aériennes avec l’Espagne

(Agence Ecofin) - Le Maroc a suspendu jusqu’à nouvel ordre, les vols aériens et le trafic maritime de passagers en provenance et à destination de l’Espagne. La mesure, prise en concertation avec les autorités espagnoles, vise à contenir la pandémie de coronavirus.

En effet, la cote d’alerte monte du côté de l’Espagne. Le pays ibérique enregistre, à ce jour, plus de 3140 cas d’infections dont 86 décès. Le Maroc, pour sa part, comptabilise six personnes infectées. Le pays compte toutefois une très forte communauté installée en Espagne.

« Le Maroc et l'Espagne, deux pays voisins et partenaires, travaillent dans la coordination totale pour faire face à cette pandémie mondiale », indique un communiqué officiel du gouvernement marocain.

Rappelons que les liaisons aériennes, maritimes et terrestres (passagers) sont déjà fermées avec l'Italie, pays le plus touché d'Europe avec près de 15100 cas d’infections, dont plus de 1 000 morts.

