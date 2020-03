Le coronavirus est désormais une « pandémie » selon l'OMS

(Agence Ecofin) - Le coronavirus est désormais une « pandémie ». L’annonce a été faite mercredi 11 mars 2020 par Tedros Adhanom Ghebreyesus (photo), directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lors d’une conférence de presse à Genève.

Cette nouvelle qualification du COVID-19 est motivée par les niveaux « alarmants de propagation et d’inaction », a indiqué l’institution. Alors que la Chine commence à contenir l’épidémie sur son sol, la multiplication des cas en Europe, en Amérique et en Afrique inquiète de plus en plus les experts quant à la capacité des pays à fournir une réponse commune face à la maladie.

« Dans les jours et les semaines à venir, nous nous attendons à voir le nombre de cas, de décès et le nombre de pays touchés augmenter », a averti Tedros Adhanom Ghebreyesus. Et d’ajouter : « ce n’est pas seulement une crise de santé publique, mais une crise qui va toucher l’ensemble des secteurs. Tous les individus doivent donc s’impliquer dans le combat ».

Pour rappel, depuis l’apparition du coronavirus en décembre 2019, près de 120 000 cas d’infection ont été recensés dans 110 pays et territoires, causant la mort d’au moins 4 351 personnes.

Moutiou Adjibi Nourou