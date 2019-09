Royal Air Maroc annonce l’ouverture de sa première route vers la Chine

(Agence Ecofin) - Royal Air Maroc (RAM) va à la conquête de la Chine. La compagnie nationale marocaine a ouvert ce mercredi les réservations pour le lancement de la ligne Casablanca – Pékin, prévu pour le 16 janvier 2020.

A cette date, RAM proposera trois vols hebdomadaires (lundi, jeudi et samedi) entre les deux villes. La ligne sera exploitée en 787-9 Dreamliner de 302 places (24 en classe affaires et 278 en classe économique).

Le vol AT230 décollera de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca à 17h00, pour arriver dans la capitale chinoise à 11h55. Le lendemain, le vol retour (AT231) embarquera de Pékin-Daxing à 13h55, pour arriver dans la ville marocaine à 19h55.

Avec cette liaison, Royal Air Maroc desservira sa première destination dans l’empire du Milieu. Cette ligne va assurément drainer encore plus de touristes chinois, dont l’afflux a pris des proportions inédites depuis la suppression par le Maroc des visas à leur profit.

D’après les chiffres du ministère marocain du Tourisme, environ 180 000 d’entre eux ont visité le royaume en 2018, alors qu’avant l’exemption de visa pour les ressortissants chinois, la moyenne annuelle était de 20 000.

Rappelons que sur le continent asiatique et au Moyen-Orient, le transporteur marocain dessert déjà Riyad, Médine et Djeddah en Arabie Saoudite, Beyrouth au Liban, Amman en Jordanie, et Doha au Qatar.



Romuald Ngueyap



