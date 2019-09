Asky ajoute le Cap-Vert à son réseau en expansion

(Agence Ecofin) - Asky va à la conquête du Cap-Vert. A partir du 1er avril 2020, la compagnie panafricaine ouvrira une route entre Lomé et Praia via Dakar au Sénégal.

Selon Routesonline, la compagnie panafricaine proposera trois vols hebdomadaires (lundi, mercredi et samedi) entre les capitales du Togo, du Sénégal et du Cap-Vert. La ligne sera exploitée en Boeing 737-800 de 168 places, configuré en 12 sièges en classe Affaires et 156 en classe Economy.

Le Cap-Vert deviendra ainsi le 21e pays africain desservi par ASKY au départ de Lomé.

Lancée en juin 2010, ASKY Airlines possède le plus grand réseau en Afrique de l'Ouest et Centrale. Détenue à 40 % par Ethiopian Airlines, elle dessert aujourd’hui 23 villes dans 20 pays sur le continent.



Romuald Ngueyap

